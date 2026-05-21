ಬಿರುಗಾಳಿ: ಹಾನಿ

ಇಂಡಿ: ಈಚೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಗರದ ಶ್ವೇತಾ ಸಂದೀಪ ಧನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅವರ 14 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ನಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಇದೆ. ಪಾಲಿಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸೆ ಪೋಲೋ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಪಾಲಿಹೌಸಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸೆ ಪೋಲೊ ಗಿಡ ನಾಶವಾಗಿವೆ.</p>.<p>20 ಲಕ್ಷ ಜಿಪ್ಸೆ ಪೋಲೊ ಹೂಗಳು ಬಹುತೇಕ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ₹15 ಲಕ್ಷ ಹಾನಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-26-643815180</p>