ಹೊರ್ತಿ: ಈಗ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಪಿಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಈಗ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಶ್ಯಾಡ, ಬಸನಾಳ, ಹಡಲಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಇಂಡಿ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಝಳಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ತಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಝಳಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಲಸಂಗ, ಶಿರಶ್ಯಾಡ, ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊಡಿಸಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-26-1084791351</p>