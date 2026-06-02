ಇಂಡಿ | ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ

<p><strong>ಇಂಡಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ 160 ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೈತರ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಉತಾರೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗನಿ, ಹೆಬ್ಬೆವು, ಸೀತಾಫಲ, ಶ್ರೀಗಂಧ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ₹ 6 ರಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬಾರೆ, ಸಾಗವಾನಿ ಪೇರು ಸಸಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬಾರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ರಕ್ತಚಂದನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 3 ರಂತೆ ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬಾರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ರಕ್ತಚಂದನ ಸಸಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಸಂಗಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಧುಳೆ, ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಎಚ್.ಎಂ.ಮಲ್ಲಿ, ಹಣಮಂತ ಲೋಣಿ, ಪ್ರವೀಣ ಹಚ್ಯಾಳಕರ, ವಿಕಾಸ ವಿಭೂತಿ, ಅನಿಲ ಭಟ ಗಜಾನನ ತಳವಾರ, ಸಸಿ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-26-53262693</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>