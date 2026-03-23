‘ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಹೆರಿಗೆ ಉಚಿತ’

ಇಂಡಿ: 'ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹೊನ್ನು ಬಂದಂತೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ನಗರದ ಸ್ಪಂದನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸಹಜವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಸಿಜರಿನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಉಚಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನವೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬುರಾಣಪುರ ಆರೂಢಮಠದ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಚಾರವಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ಮಹಿಳೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮುರಗುಂಡಿ, ಅಜೀತ ಧನಶೆಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮೇತ್ರಿ, ಡಾ.ಪ್ರೀತಿ ಕೋಳೆಕರ, ಶರಣಬಸು ಕಾಂಬಳೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮುಜಗೊಂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂಡಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಜೀತ ಧನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಜೇಶ ಕೋಳೆಕರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷತ್ರಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ರಾವೂರ, ಸಂಗಮೇಶ ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕವಲಗಿ, ಡಾ.ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊನವಾಡ, ಡಾ.ಮಯೂರಿ ಧನಶೆಟ್ಟಿ, ಯಾಶೀನ ಅರಬ, ಡಾ.ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>