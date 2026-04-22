ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಇಂಡಿ: ನಗರದ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಗಾಲಿಬ ಹಡಪದ, ಸಂತೋಷ ತುಕಾರಾಮ ಗವಳಿ, ಧೂಳಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ನಾವಿ, ಶಿವಾನಂದ ಶರಣಪ್ಪ ನಾವಿ, ಸಿದ್ದು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಭೀಮರಾಯ ನಾವಿ, ನಟರಾಜ ನಾರಾಯಣ ಗವಳಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ), ಶಕುಂತಲಾ ಸಾಯಬಣ್ಣ ನಾವಿ (ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು) ನಾನು ರೂಪಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ( ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಈ 9 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸದ್ದಲಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದರಾಯ ಅಪ್ತಾಗಿರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-26-1469764479</p>