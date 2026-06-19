ಇಂಡಿ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಜಾತ್ರೆ ಜೂನ್ 24 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ

<p>ಇಂಡಿ: ನಗರದ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಜಾತ್ರೆಯು ಜೂನ್ 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>24ರಂದು ಆಟವಿ ಖತಾಲ್, 25ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಗಾದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಊರಿನ ಗೌಡರಾದ ದಾದಾಗೌಡ ಬಾಬಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮನೆತನದವರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಧ ಗಲೀಪು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ನಂತರ ದೇವರು ಹಳ್ಳದ ಓಣಿಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ, ಬಜಾರ್ ಓಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ವಾದ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರಾದ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-26-123129855</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>