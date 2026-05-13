ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ

ಇಂಡಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾದ ಕೆಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಮರ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನೆರೆವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶೇ 60 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೃದಯವಂತ ಜನರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಮನೆ, ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಭಾಗ ಹಸಿರಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿನವಪುಂಡಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾದ ಕೆಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಚಿದಾನಂದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಇಒ ಮಹಾದೇಪ್ಪ ಏವೂರ, ಎಇಇ ದಯಾನಂದ ಮಠ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಮರ್ಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಹೂಗಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಎಲ್.ಎ ಮಡಗೊಂಡ, ರಾಜ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಕವಲಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಯ ಐರೋಡಗಿ, ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದರಾಯ ಅವುಜಿ, ಎಂ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಯೋಗೇಪ್ಪ ಚನಗೊಂಡ, ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ರವಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಸಚಿವ ದಿ.ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-26-1114482370</p>