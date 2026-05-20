ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ

ಇಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಚ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವವು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಂಬಾಳ, ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸೋಮವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ, ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೀರಭದ್ರ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾಯ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾದೇವ ವಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಮುಜಗೊಂಡ ವಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಅರ್ಚಕರಾದ ಮುರಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿದ್ದು ಹಿರೇಮಠ, ಮಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸೋಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಭಕ್ತರಾದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಬಾಬುಳಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಕಾರಾಜಣಗಿ, ನಾಗನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ನಾಗನಾಥ ಮುಜಗೊಂಡ, ಬಸವರಾಜ ಲಾಳಸೇರಿ, ಭೀಮರಾಯ ಗೋಡಿಹಾಳ, ಬಿ.ಎಂ. ಲಾಳಸೇರಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಚೋರಗಿ, ದತ್ತು ಮುಜಗೊಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-26-2026410574