ಮಠಗಳು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿದೀಪ: ಮುರಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಇಂಡಿ: ಮಠಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಂದು ವಿರಕ್ತ ಮಠ ಮಮದಾಪುರದ ಮುರಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ನಗರದ ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಿರಶ್ಯಾಡದ ಪೂಜ್ಯ ಮುರಘೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಶಿರಶ್ಯಾಡದ ಮುರಘೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವುದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿಯ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಠಗಳ ಗುರುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಪುತ್ರ ಸತ್ಯಜೀತ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುರಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋಣ ಎಂದರು.

ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಸುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಧುರೀಣ ಬಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮುಳವಾಡದ ಸಂತೋಷ ನಿಂಬರಗಿ, ದಯಾಸಾಗರ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಬುರಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೈ.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಶ್ರೀಪತಿಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸುಧಾಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ವಂದಾಲ, ಅಂಜುಟಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊನವಾಡದ ಬಾಬುರಾವ ಮಹಾರಾಜರು, ಬರಡೋಲದ ಬಾಬುರಾವ ಮಹಾರಾಜರು, ಸಂತೋಷ ಶಹಾಪೇಟ, ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಅಭಿನವ ದೇವಾನಂದ ಚವ್ಹಾಣ, ಸಂಕೇತ ಬಗಲಿ, ಶಿವಶರಣ ಹಣಜಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಪಂಡಿತ ಅವಜಿ , ಅನೀಲ ಪ್ರಸಾದ ಏಳಗಿ ಇದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶಿರಶ್ಯಾಡದ ಗುರುಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-26-1464011397