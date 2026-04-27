ಆರಂಭವಾಗದ ಇಂಡಿ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

<p>ಇಂಡಿ: ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.6 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ₹30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 244 ಮಳಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರ ಸಭೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿತು. ಕೆಲವೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಕೆಲ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಉಳಿದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲೂ ಯಾರೂ ಮುಂದೆಬರದ ಕಾರಣ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈವರೆಗೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೂ ಠೇವಣಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಂಡಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ₹5 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಕಟ್ಟಿ ₹8ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಗರ ಸಭೆ ಠೇವಣಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ₹4 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು.</p>.<p>‘2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರ ಸಭೆ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಠೇವಣಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಠೇವಣಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇಂಡಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ದೂರದೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರಲಿ ಎಂದು ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮೇಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 244 ಮಳಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3 ಬಾರಿ ಹರಾಜು ಕರೆದರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಲ್ಲದೇ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಂದಿಗಳು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂದ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-26-949557160</p>