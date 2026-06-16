ಇಂಡಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 11 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ, ಆಗ್ರಹ

<p>ಇಂಡಿ: ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿದರೂ ವೇತನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂರಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು, ನಿಂತು ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಸುಕಿನ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕಸಗುಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ 10.30 ರವೆಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಸದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆಯ ನಡುವಲ್ಲೇ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಬೂನು, ಸಾಬೂನು ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಡೆಟಾಲ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಎಂದಾಗುತ್ತದೋ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು.</p>.<p>‘ವೇತನ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ಯ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಯಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 75 ಪ್ರತಿಶತ ವೇತನ ಬರಬೇಕು. ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಹಾಕಿ ವೇತನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ವೇತನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅನೀಲಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-26-367800676</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>