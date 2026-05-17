ಕಾಗದ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹ

ಇಂಡಿ: ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಬಿಕ್ಕಲಂ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ನೀತಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಸ್ತುವೇಜು ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಹಾದಿಮನಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜು ಬರಹಗಾರರ ಬಿಕ್ಕಲಂ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ನೊಂದಣಿಯನ್ನು ವಜಾಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಬೇಕು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ಪಟೇಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ಅರವಿಂದ ರಾಠೋಡ, ದತ್ತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಳಂದಿಕರ್, ಶಿವಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಮಹಮ್ಮದ ಶಫೀಕ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಜಿತ್ ಲಾಳಸಂಗಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>