ದಾದಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರವಿಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ

<p>ಇಂಡಿ: ‘ದಿ. ದಾದಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರವಿಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ದಾದಾಗೌಡರು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಇಂಡಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಇಂಡಿ ನಗರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೂಗು ಮಂಕಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಲಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯದು. ಸೋಲು– ಗೆಲುವು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಣ್ಣುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವಿ.ಎಚ್. ಬಿರಾದಾರ, ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಭೀಮರಾಯಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸಿಕಂದರ್ ಬೋರಾಮಣಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಇಂಡಿ, ಶಂಕರ ಬೋರಾಮಣಿ, ಮಲ್ಲು ಕಾಮಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಪೂರ, ಈರಣ್ಣ ಡೆಂಗಿ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಹೊಟಗಿ, ಸುಭಾಸ ಕ್ಷತ್ರಿ, ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬುಡ್ಡೇಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಘಂಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-26-1587260886</p>