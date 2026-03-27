ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಇಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ– ಮುಂಬೈ ರೈಲು ಹಾಗೂ ವಾರಾಣಸಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೆವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಜಯಶ್ರೀ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ ಭೈರಾಮಡಗಿ ರೇಲ್ವೆ ಪ್ರಬಂಧಕ ಪಿ. ಅನಂತ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಂಸದರು, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಪ್ರಬಂಧಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಇಂಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೇಲ್ವೆ ಪ್ರಬಂಧಕ ಪಿ. ಅನಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶೀಘ್ರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>