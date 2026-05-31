ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮನವಿ

ಇಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರೆದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಡಿ. ಪಾಟೀಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಕಡಕಬಾವಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ರೈತರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟಿ.ಸಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೂಡಾ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಯೂಬ್ ನಾಟೀಕರ, ಸಿದ್ದು ಡಂಗಾ, ದುಂಡು ಬಿರಾದಾರ, ಯಶವಂತ ಕಾಡೆಗೋಳ, ಫಜಲು ಮುಲ್ಲಾ, ರಮೇಶ್ ಹಂಜಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಶಿಂದೆ, ಸುದರ್ಶನ್ ಉಪಾಧ್ಯಯ, ನಿಯಾಝ್ ಅಗರಖೇಡ, ಶಿವಾಜಿ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಹಂಜಗಿ, ಉಮೇಶ ಹಲಸಂಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಗುನ್ನಾಪೂರ, ಲಕ್ಕಿ ಲಚ್ಯಾಣ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ನಳಂದಾದ ರವಿ, ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ, ಭೀಮ ವಾಲಿಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>