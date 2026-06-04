ಇಂಡಿ | ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ

<p><strong>ಇಂಡಿ:</strong> ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರೋಹಿಣಿ ಮಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಿದು ಇಳೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ ಅನ್ನದಾತನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅನ್ನದಾತನ ಕೈ ಹಿಡಿದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಅರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ತಡವಲಗಾ 78.5 ಮೀ ಮೀ, ಹಡಲಸಂಗ 58.5 ಮಿ.ಮಿ. ಕೋಳುರಗಿ 56.5 ಮಿ.ಮಿ. ನಂದರಗಿ 55 ಮಿ.ಮಿ. ಬಬಲಾದ 20.5 ಮಿ.ಮಿ. ಭತಗುಣಕಿ 18 ಮಿ.ಮಿ. ಇಂಡಿ 17.4 ಮಿ.ಮಿ. ಝಳಕಿ 15.5 ಮಿ.ಮಿ. ಖೇಡಗಿ 11.5 ಮಿ.ಮಿ. ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ 12 ಮಿ.ಮಿ. ಸಾಲೋಟಗಿ 9.5 ಮಿ.ಮಿ. ಹಂಜಗಿ 8.5 ಮೀ ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 65 ಸಾವಿರ ಹೇಕ್ಟರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 113 ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ತೊಗರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೇಕ್ಟರ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 14 ಸಾವಿರ ಹೇಕ್ಟರ, ಹತ್ತಿ 11 ಸಾವಿರ ಹೇ, ಹೆಸರು 1500, ಉದ್ದು 900, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 2000 ಸಾವಿರ, ಶೇಂಗಾ 2500 ಹೇ ಸಜ್ಜೆ 3500 ಹೇ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ, ನಿದರ್ೇಶಕರಾದ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿದರಕೋಟಿ, ರುದ್ರಗೌಡ ಅಲಗೊಂಡ , ಸಾತಪುರದ ಮಾಳಪ್ಪ ಗುಡ್ಲ, ಮನೋಜ ಪತ್ತಾರ, ಮುದಕಪ್ಪ ವಗ್ಗಿ ಇದ್ದರು. ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ತಾಂಬಾ, ನಾದ ಕೆಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಂತೇಶ ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-26-362371131</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>