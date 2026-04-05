ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ನೀರಾಟ ನಾಳೆ

ಇಂಡಿ: ಸಾಲೋಟಗಿಯ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ನೀರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಊರೊಳಗಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ, ಏ.6ರಂದು ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊರ ಒಳಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಹದ ಮದ್ದು ಸುಡುತ್ತ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೊರಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡವರು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ನೀರಾಟ ಉತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಿಂದ 13ರ ವರೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6ರ ವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಶಿವ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 13ರಂದು ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗೀಗೀ ಪದಗಳು, 14ರಂದು ಕಡೆಯ ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗುವುದು ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>