ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ವಡೆಯರ್ ವಿಜೇತ

<p>ಇಂಡಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2 ಹಾಗೂ 4ರಂದು ನಡೆದ 17ನೇ ಎನ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಎ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸಮರ್ಥ ವಡೆಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ ಎಸ್. ಸಾವಳಕರ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 107 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಗೆದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಶಿವುಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಶೀಲಪ್ಪ ವಡೆಯರ್, ಮಲಕಾರಿ ವಡೆಯರ, ನಾಗಪ್ಪ ಶಿರೂರ, ಮಲೇಶ ಕಣದಾಳ, ವಿಠಲಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ನೀಲಪ್ಪ ನಂದಗೊಂಡ, ಕೆಂಚರಾಯ ಪಡಗಾನೂರ, ಶವರಸಿದ್ದ ವಡೆಯರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-26-939583945</p>