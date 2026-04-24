ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಪಾಟೀಲ

ಇಂಡಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಮದುವೆ, ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಾದಿಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ₹125 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಕಿರ ಹುಸೇನ ಖಾಸ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನತೆಯಿಂದ, ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಬಾಳೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿದ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ದೇವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವೇದ ಮೋಮಿನ, ಶಾಕಿರ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿಂಬೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಕವಲಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಇಲಿಯಾಸ ಬೋರಾಮಣಿ, ಬಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಳೆ, ಕಜಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ವಿ.ಪಾಟೀಲ , ಸತ್ತಾರ ಬಾಗವಾನ, ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ, ಬಸಪ್ಪ ಸೋಲಾಪುರ, ರಮಜಾನ ಮಕಾನದಾರ, ಚಾಂದ ಶೇಖ, ಚಾಂದಸಾಬ ಮೋಮಿನ, ಮೂಬೂಬ ಮುಜಾವರ, ಮಹಮ್ಮದ ಹನೀಫ ಜಾಲೆಗಾರ, ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>