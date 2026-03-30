ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕ

ಇಂಡಿ: 'ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂತ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಡನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂಥನಾಳದ ಸಂಗನಬಸವ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸದಾಶಯ. ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹ 23 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾತ್ರಾಳ ಬಾಲಗಾಂವ್ ಶ್ರೀಮಠದ ಅಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಜಗದೀಶ ಬೊಳಸೂರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೇತ್ರಿ, ಜಕ್ಕಪ್ಪ ಅರವತ್ತು, ಗುರಯ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ರಾಚಯ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾತಪ್ಪ ಲಿಗಾಡೆ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಮುರೂಬಾ, ರಾಮಗೊಂಡ ಅರವತ್ತು, ಕಾಮಗೊಂಡ ಅವರಾಧಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>