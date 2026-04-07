ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ 11ಕ್ಕೆ

ಇಂಡಿ: 'ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾದ ಹಾಗೂ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗದೀಶ ಕ್ಷತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 15 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 8 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂನಲ್ಲಿನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ₹484.88 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿದ್ಧಸಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ₹5220.25 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 212 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>