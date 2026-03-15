ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ | ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಉಚಿತ: ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮೇತ್ರಿ

ಇಂಡಿ: ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 22 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮೇತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಜೊತೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು, ಆರೋಗ್ಯದ ನೆರವು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ತಾರತಮ್ಯ– ತಾತ್ಸಾರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಡಾ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊನವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದ್ಯರು 24 ಗಂಟೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ನೀಡುವರು. ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸವಲತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊನವಾಡ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಧವ, ಶಿವಾನಂದ ಸೋನಾವನೆ, ರಣಜಿತ ಕದಮ ಇದ್ದರು.