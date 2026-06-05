ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಾಟೀಲ

<p><em>ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ</em></p>.<p>ಇಂಡಿ: ಹಳೆಯ ಸಾಲೋಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸದಾಶಿವನ ನಗರದ ಆರ್.ವಿ.ಪಾಟೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆ ಮುಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕೈತೋಟ ಹಸಿರು ವನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ಸಹ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ.ಜಿ.ಆಳೂರ ಹಾಗೂ ಪಂಚಯ್ಯ ಗಚ್ಚಿನಮಠ ಸಹಕರಿಸು ತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಂಬ ನಡೆಸಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಪುರಸಭೆ ವಾಹನವು ಬಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಸ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-26-1145821451</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>