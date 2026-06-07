ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ: ಅಲ್ತಾಫ್

<p>ಇಂಡಿ: ನಗರದ ಅಬು ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಷೀರ್ ಇನಾಮದಾರ, ರಫೀಕ್ ಬಗಲಿ, ಬಾಬು ಬೇಪಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬೋರಾಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬೋರಾಮಣಿ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಠಾಣ, ಪಾರುಕ ತುಕರ್ಿ, ಅಸ್ಲಾಂ ಪಟೇಲ್, ತುರಾಬ್ ಪಠಾಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಜಂಬಗಿ, ಅಬುತಾಲಿಬ್ ಹೊಸೂರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್, ಮುನ್ನಾ ಇಂಡಿಕರ್, ಫಯಾಜ್ ಚೌಧರಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಟೇಲ್ (ಪಪ್ಪು), ರಂಜಾನ್ ಇಂಡಿಕರ್, ರಾಜೇಸಾಬ ಭಗವಾನ್, ಹಸನ್ ಮುಜಾವರ್ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-351332980</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>