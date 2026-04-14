ಹಳೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಒಂದಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಂಡಿ : ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುರುಸ್ಪಂದನಾ ಹಳೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ ವಾಲಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಳೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹುಮತದಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೈ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಹರಳಯ್ಯಾ ಸರ್, ಜುರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ, ಅಲ್ತಾಫ ಬೋರಾಮಣಿ, ಆನಂದ ಕೆಂಬಾವಿ, ಕೆ.ಎಂ.ಇಂಡಿ, ಟಿ.ಕೆ.ಜಂಬಗಿ, ಅಬುತಾಲಿಬ ಹೊಸೂರ, ಪ್ರಮಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೋಹನ ಕಟಕದೊಂಡ, ಸುರೇಶ ಚವ್ಹಾಣ ಉಮರ ಶೇಖ್, ಜೆ.ಎ.ಚವಡಿಹಾಳ, ಶಾಹಿನ ಅಂಜುಂ, ವಿ.ಕೆ.ಚವ್ಹಾಣ, ಗಿರಿಜಾ ನಿಂಬಾಳ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>