ಇಂಡಿ: 53 ಸಾವಿರ ಸಸಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

<p><strong>ಇಂಡಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 53 ಸಾವಿರ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಂಗಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಧುಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 34 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ 160 ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸಸಿ ಪಡೆಯಲು ಬರುವಾಗ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಉತಾರ ತರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗನಿ, ಹೆಬ್ಬೆವು, ಸೀತಾಫಲ, ಶ್ರೀಗಂಧ ರಕ್ತ ಚಂದನಗಳ 20 ಸಾವಿರ 8X12 ಅಳತೆಯ ಸಸಿಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ₹ 6 ದರವಿದೆ. ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬಾರೆ, ಸಾಗವಾನಿ, ಪೇರು 6X9 ಅಳತೆಯ ಸಸಿಗಳಿದ್ದು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 3ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರ ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬಾರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ರಕ್ತಚಂದನಗಳ 8X12 ಅಳತೆಯ ಅಗಿಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 6ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 4 ಸಾವಿರ ನಿಂಬೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬಾರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಚಂದನಗಳ 6X9 ಅಳತೆಯ ಅಗಿಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ₹ 3ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-26-1908713521</p>