ಲಿಂಬೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ‘ಮೀಯಾಜಾಕಿ’ ಮಾವಿನ ಘಮ

<p>ಇಂಡಿ: ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ‘ಮೀಯಾಜಾಕಿ’ ತಳಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ‘ಲಿಂಬೆ ನಾಡು’ ಇಂಡಿ ನಗರದ ಅನಂತ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಜೈನ್ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೀಯಾಜಾಕಿ’ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈ ರೈತ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಯಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟು, ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಈ ಗಿಡಗಳು ತಲಾ 25 ರಿಂದ 30 ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ’ ಎಂದು ಜೈನ್ ದಂಪತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹಣ್ಣು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತದಿಂದ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇಂಡಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜೈನ್ ದಂಪತಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ’ ಇಂಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-26-717502381</p>