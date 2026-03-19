ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಸಚಿನ್ ಝಳಕಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ