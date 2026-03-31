ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ತಾಳಕೋಟಿ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಸಿಂದಗಿಗೆ ಬಾರದ ನೀರು

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜನತೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ 'ಜಲಧಾರೆ' ಎಂಬ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ವರ್ಷವೀಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಿತ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುವಂತೆ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಜಲಾಶಯದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ₹1000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು. ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕ ಕೇವಲ 2-3 ಅಡಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ 15 ಮೀಟರ್, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ 22.50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಗೆದು ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಧಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ಎಇಇ ತಾರಾನಾಥ ರಾಠೋಡ ಹೇಳುವಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪಕ್ಕ ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಫಜಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾರಾಯಣಪೂರ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ನೀರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಸಲು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಜಲಧಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕನಿಷ್ಟ 5 ಅಡಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಡಿ ಕೆಳಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಣುವಂತೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ಸಿಇಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸೂರು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-41 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದರೇ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಪೈ