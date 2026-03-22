ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಪ್ರಭು ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಕಾಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ (ಮಾ.22) ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಅಮೋಘಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಕಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಭಾಸಗಿ ಹೊನ್ನಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಭಂಟನಳ್ಳಿ, ಅಭಿಷೇಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಮಹೇಶಕುಮಾರ ತುಪ್ಪದ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶನಿವಾರ ಬುತ್ತಿ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠದತ್ತ ಸಾಗಿದರು.

ಮಾ.22 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಊರ ದೇವತೆಗಳ ಉಡಿ ತುಂಬುವ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಳಖೋಡ-ಜಿಡಗಾ ಮಠದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಮುರಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಖಾಜಾ ಕೋಟನೂರ ಮಠದ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾ.23 ರಂದು ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260322-31-1253240089