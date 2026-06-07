ಕಲಕೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಪಾರ ಮಳೆ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ, ಬಿಂಜಲಭಾವಿ, ರಾಮಪುರ, ಬೆಕಿನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನೆಡೆ ಒಡ್ಡುವಾರಿಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುವಂತಾಗಿವೆ. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಇದು ಸಾಲದು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮಳೆಯಾಗಬೆಕು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಅಭಿಮತವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-1393898184</p>