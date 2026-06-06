<p>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಕೆಯ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಂತೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಕೆಯ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಸೇವೆ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದಂತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಜನತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕದ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ದಂಡಿನ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕ್ಯೂಆರ್ಕೋಡ್ ಬಳಕೆಯ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತಲೆನೋವು ತಗ್ಗಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯುಪಿಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ನಜೀರ್ಕಲಕೇರಿ, ರಾವುತ ಅಗಸರ. ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿರಾದಾರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-26-1685308373</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>