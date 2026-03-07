ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictvijayapura

ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್: ಯುಕೆಪಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಅನುದಾನ

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ: ಪುನರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:26 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:26 IST
karnataka budgetVijayapurabudget Reactions

