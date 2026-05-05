‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜಯ’

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು, ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲದಿಂದ ಗೆಲುವು ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್.ಎಸ್.ಯುವ್.ಐ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದ್ದಾಂ ಕುಂಟೋಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡರ ನೇತೃ ತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಷತಾ ಚಲವಾದಿ, ಸಿಕಂದರ ಜಾನವೇಕರ, ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಮಾಣಿ, ರಫೀಕ ಶಿರೋಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮೀರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸುಚಿತ್ ಚಳಗೇರಿ, ಸಾಹಿದ್ ಹುಣಚಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಇಲಕಲ್ಲ, ಸುಜಾತಾ ಶಿಂಧೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೀರಾಪುರ, ಮಾಬುಬಿ ಬಾಗವಾನ, ಹೀನಾಕೌಸರ ಮೂಲಿಮನಿ, ಲಲಿತಾ ಇಲಕಲ್ಲ, ಕಮಲಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ಲಲಿತಾ ಮುರಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-26-148358720</p>