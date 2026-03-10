ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲೀಕಾರ

<p><strong>ತಾಂಬಾ:</strong> ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲೀಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಹರಳಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಹೊನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಹಾಗೂ ಲಿಂ ಚಂದ್ರಾಮ ಮಾಸ್ತರ ಹೊನಕಟ್ಟಿ ರವರ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿಲಿ೯೦ಗ ಹೊನಕಟ್ಟಿ ಬರೆದ ಲಿಂ.ಚಂದ್ರಾಮ ಮಾಸ್ತರ ಬದುಕು ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾಪ೯ಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾಮ ಮಾಸ್ತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ಕವಿಯಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ನ್ಯಾಯವಂತರಾಗಿ, ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಇವರು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾದರಿಯ ಮಾನವೀಯ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಥರ್ಗಾ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಮುರಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾಮ ಮಾಸ್ತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ೯ಡಿಸಿ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಳಸಾರದ ಪುಂಡಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬೆನಕನಹಳ್ಶಿ ಶಿವಾಶ್ರಮ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಂಗಾನವರ, ಎಂ.ಕೆ. ಹದರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಇಮಾಮಸಾಬ ವಲ್ಲೇಪ್ಪನವರ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಪಿಐ ಜ್ಯೋತಿಲಿ೯೦ಗ ಹೊನಕಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷಿ ಹೊನಕಟ್ಟಿ, ಸಿ.ಎಸ್.ಮೇತ್ರಿ, ರಾಜಶೇಖರ ನಿಂಬರಗಿ, ಅಪ್ಪು ಇಂಡಿ, ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ -ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>