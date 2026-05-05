ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ

ಕೆಂಭಾವಿ: 'ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಭಾವೈಕ್ಯದ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಆರ್ಪಿ ಬಂದೇನವಾಜ ನಾಲತವಾಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಮಿನಿ ಭಾರತ ನೋಡಬಹುದೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಏಕತೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹೋದರರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಗತಿ. ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲಾನಾ ಗೌಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಮೀದ್ ಮೌಲಾನಾ, ಸಾಹೇಬಲಾಲ್ ಆಂದೇಲಿ, ಬಸವಂತ್ರಾಯಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ಸೊನ್ನದ, ಸಂಗಣ್ಣ ತುಂಬಗಿ, ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಡಿಗ್ಗಾವಿ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವು ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಭೀಮನಗೌಡ ಕಾಚಾಪುರ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪತ್ತಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲ್ದಾಳ, ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ಆರೀಫ್ ಖಾಜಿ, ನಂದಪ್ಪ ಕವಲ್ದಾರ, ಹಳ್ಳೆಪ್ಪ ಕವಲ್ದಾರ, ಸುಗುರಯ್ಯ ಇಂಡಿ, ಬಸನಗೌಡ, ಅಂಬರೀಶ, ಚಂದ್ರು, ಇಲಿಯಾಸ ವಡಕೇರಿ, ಉಮೇಶರೆಡ್ಡಿ, ಬಂದೇನವಾಜ, ದಸ್ತಗೀರ, ಆರೀಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>