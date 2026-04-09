60 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಗೋಧಿ ಚೀಲ ಎಳೆದ ಮೇಕೆ

ಕೊಲ್ಹಾರ: ಪಟ್ಟಣದ ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ (ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ) ಅವರ ಮೇಕೆ ಭಾರವಾದ ಗೋಧಿ ಚೀಲವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದೆ.</p>.<p>4 ವರ್ಷದ ಮೇಕೆಯು ಬರೊಬ್ಬರಿ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 60 ಕೆ.ಜಿ ಗೋಧಿ ಚೀಲದ ಭಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಲ್ಲಿನಾಥಶ್ರೀಗಳು ಮೇಕೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೇಕೆ ಮಾಲಿಕನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಣಮಂತ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ, ಪರಸಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಪತಂಗಿ, ಬಸಪ್ಪ ಕೋಠಾರಿ, ಬಸವರಾಜ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಕಲ್ಲು ಬಾಲಗೊಂಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>