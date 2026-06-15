ಕೊಲ್ಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ

<p>ಕೊಲ್ಹಾರ : ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ₹ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡಗಿ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಯತೀಶ್ ಕೆ.ಎನ್ ಅವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಬೈಕ್ ತಡೆದು ಬಾಲಕನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕ ಜಗದೀಶ ತಡಕಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ವಿಧಿಸಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ 19 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-26-946362892</p>