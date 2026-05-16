ಕೊಲ್ಹಾರ/ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ: ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೇನು ರೈತರ ಕೈ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗಾಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಂಪೆರೆದು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಳೆ ಸಾಲು ಭಾಗದ ಕುಬಕಡ್ಡಿ, ದೇವಾಪುರ, ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ ಚನಗೊಂಡ ಅವರ ಎರಡು ಎಕರೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಂಗರಗಿ, ಈರಣ್ಣ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ ಅವರ ಮೂರು ಎಕರೆ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಿಸ್ಟಗೊಂಡ ಅವರ ಒಂದು ಎಕರೆ, ಕಲ್ಲೇಶ ಬಾಗಾನರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೈತರ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>'ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬಾಳೆಗಿಡಗಳು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸದ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ದರವು ಇದೆ. ಫಸಲು ಕೈ ಸೇರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಬೆಳೆನಷ್ಟದಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಸೂತಿಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಂಗರಗಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಚನಗೊಂಡ ಅವರು ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಈರಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೊಳೆ ಸಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೂರು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರವಿದ್ದರೂ ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>