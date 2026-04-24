ಕೊಲ್ಹಾರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಬಹುರಾಜ್ಯ ಬಹು ಉದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಯಮಿತ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆ ಕೊಲ್ಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ದೇವರು ನೇರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗದೀಶ ಚಂ ಕ್ಷತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರ ಏಳ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಏಳ್ಗೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಟಿ.ಟಿ. ಹಗೆದಾಳ, ವಿನೀತಕುಮಾರ್ ಟಿ. ದೇಸಾಯಿ, ಶಶಿಧರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಸಾಯಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಾಖಂಡಕಿ, ಬಸವರಾಜ ಉಪ್ಪಶಪ್ಪ, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ, ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಡೆಂಗಿ, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ, ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಉಮೇಶ್ ಬಿ, ಹಾರಿವಾಳ ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂದಕರಾದ ಚಾಮರಾಜ ಬೇಳಾಲ್, ಬಸವರಾಜ ಚೀಪರಿ, ಕಿರಣಕುಮಾರ ಹಡಪದ, ಆನಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೋಲ್ಹಾರ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>