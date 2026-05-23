ಕೃಷ್ಣೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ‘ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿ’

<p><em>ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ</em></p>.<p>ಜೀವನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತಟದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರಣಿಯವರಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಿತ್ತು, ಆ ಬರಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ಅರೆಕಾಸಿನಷ್ಟಿತ್ತು. ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ತುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಪುತ್ರ ಚಂದ್ರು, ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವ ‘ಮೈಲ್ ಕೂಲಿ’ಯಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೈಕಲ್ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಜೀವ. ಎಂತಹುದೇ ದುರ್ಗಮ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಚಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಮೇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಯ ನಬೀಸಾಬ್ ನದಾಫರು, ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೈಕಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಚಂದ್ರು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾದಾಸೀದಾ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಲಭಿಸಿದ ದಿನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸತೊಡಗಿದವು. ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣದ ಪ್ರಬಲ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ದೆಹಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮೈಲ್ ಕೂಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರು, ವಿಭಜನಾಪೂರ್ವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ರಸ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರಾಂತಿ’ಗೆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾದರು! ಈ ಭಾಗದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರು. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಚಂದ್ರು ಅವರು ಆ ಯುಗಾದಿ ರೇಸ್ ಜಯಿಸಿದ್ದು 1977ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಿದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ–ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ‘ಸೈಕಲ್ ಕಾಶಿ’ಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡಕುಟುಂಬದ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರಿಗೆ ‘ರಸ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್’ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿರಿವಂತಿಕೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಷ್ಟೇ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಳಿ ಆಧುನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಕೋಚ್ಗಳಿಂದ ಕೈಗಡ ಪಡೆದ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದಕ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳಸಿಗೇರಿಯ ಗಂಗಾ ದಂಡಿನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಮಟ್ಟದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಅವರ ಬಳಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ನಾನು ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದೇತಿ. ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಗಿ ಮನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ರಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದೆ. ಕೋಚ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸವಣೂರು ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಊಟ, ಔಷಧಿ, ವಸತಿ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರಿ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಸಿಗುವ ಹಣ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವಿ’ ಎಂದು ಗಂಗಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಶನಿವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ–ಅವ್ವ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮವ್ವ ಒಲೀ ಮುಂದ ಕುಂತು ಭಜಿ ಕರಿತೀದ್ಲು. ಎಣ್ಣಿ ಕಮರು, ಹೊಗಿ ಘಾಟಿಗೆ ಅಕೀನ ಕಣ್ಣೀಗ್ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿ ಉರೀತಿದ್ದವು. ನೀರು ಸುರೀತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟ ತ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದಾಗ ಇಡೀ ವಾರ ಮನಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ನಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಖರ್ಚೂ ಅದರಾಗ ಪೂರೈಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ವನ ಕಣ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಮ್ಯಾಲ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟೆವಿ. ಅಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಕ್ಕ ರೇಣುಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೋಟಾದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ನೌಕರಿ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಾಕತ್ತೇವಿ. ಆದ್ರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಭಾಳ ದುಬಾರಿ’ ಎನ್ನುವ ಗಂಗಾ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದಂಡೀನ್ ದಂಪತಿಯ ನಾಲ್ವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ₹10.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಕಾಟ್ ಏರೋ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಗಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾ ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ತರಬೇತಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ, ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಕಷ್ಟ. ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ, ಮೃತರಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚೂರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕುರಣಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ₹6–8 ಲಕ್ಷ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸೈಕಲ್ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಪಟಿಯಾಲದ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನ್ನೂರಿನ ಅನುಪಮಾ ಗುಳೇದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅನುಪಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಹುನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಅನುಪಮಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಜಯಪುರದ ಛಾಯಾ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಲ್ ಯಾದವ್, ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೆಂಗಲಗುತ್ತಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಾಧನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಗದಗಿನ ಪವಿತ್ರಾ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಪಟಿಯಾಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ನೀಲಮ್ಮಳ ತಂದೆಯು ಮಗಳ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀಲಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಜೀತಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು. ಮೈಸೂರಿನ ಲೋಕೇಶ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದವರು. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವೆಲೊಡ್ರಾಮ್ ಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಹಳೆಯದು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಂತರ ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೆಲೊಡ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದೊರೆತರೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಬಿರಾದಾರ್.</p>.<p>ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರು ಕುರಣಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪಂಜಿನ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು 80–100 ಕಿ.ಮೀ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರ ದಂಡು ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದು. ತಾವೇ ಬಡತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಒದಗುವ ಉದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ–ಮೊಸರಿನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಮಾಯಿಸುವ ನೂರಾರು ಜನರು, ಬಿರುಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>