ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಇಂಡಿ: 'ಲಚ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಿಂದ 9ರ ವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಬಿ.ಎಸ್.ಕಡಕಬಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಚ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಜೇಶ ಕೋಳೆಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಸುನೀಲ ಪಾಟೀಲ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಜು ಮಮದಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಪಿ. ಕಾಗವಾಡಕರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಶು ಇಲಾಖೆಯ ವಿನಯ ಜಂಬಗಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಡಿತ ಕೊಡಹೊನ್ನ, ಪಿಡಿಒ ಕೆರುಟಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಎಂ.ಕೆ.ಬಿರಾದಾರ, ಎಂ.ಎಂ.ಮುಜಗೊಂಡ, ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಗೌರಿಶಂಕರ ಬಾಬಳಗಾಂವ, ಸಂಗಪ್ಪ ಪೈಲವಾನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>