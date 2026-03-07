ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಬಂದಗೆ ಕರೆ

<p><strong>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ:</strong> ನಮ್ಮದು 35 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗೆ ಪಜಾ ಪ್ರ ವರ್ಗ-ಎ ರಂತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೂಮಾರು 3387ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆದು ಶೇ 56 ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ (Ninth Schedule) ಸೇರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಲು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಜಾ ಶೇ 17% ಅಥವಾ ಶೇ 15 ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಮಿಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕೆ.ಬಿ.ದೊಡಮನಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹುಲ್ಲೂರ, ಭೀಮರಾಯ ಹುಲ್ಲೂರು, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ಆನಂದ ಮುದೂರ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳ ಮಿಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ,ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಪಿಐ ಮಹಮ್ಮದ ಫಸಿಯುದ್ದೀನ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಜಯ ತಿಪರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ಬಂಗಿ, ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಜ್ಯೋತಿ ಖೋತ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>