ದೇಶ ದೇಶಕ್ಕ ವಿಕಾರ ಆದೀತು...ಕನಕನಾಳ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಪೂಜಾರಿಯ ನುಡಿ

ಹೊರ್ತಿ: ದೇಶ ದೇಶಕ್ಕ ವಿಕಾರ ಆದೀತು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಡಗಾಲ ಆದೀತು... ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ನುಡಿಯನ್ನು ಕನಕನಾಳ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಪದ ಕನಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಜಂತಿ ಮಾಳಿಂಗರಾಯರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಕನಕನಾಳ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಕಲಾ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ನುಡಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಸಿದ್ಧರ ನುಡಿ ಶಿವ ನುಡಿ ಮುತ್ತಿನಂತವು ಮುಂಗಾರಿ ಕೋಕಾಟೆ ಇಟ್ಟೆನು, ಹಿಂಗಾರ್ಯಾಗ ಗುಂಡ್ಯಾಳ ಇಟ್ಟೆನು, ಬಸವನ ಚಕ್ ನ ಕಡಿ ಪಂಚಮಿಗೆ ಹರಿಸಿನಿ. ಮುಂಗಾರಿ ಅಲ್ಪ ಮಳೆ, ಮಹಾ ಬೆಳೆ, ಹಿಂಗಾರಿ ಮಹಾ ಮಳೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಇವು ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನುಡಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

'ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವಗಳು ಭಕ್ತಿ, ಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಗಳು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ದ್ಯೋತಕದ, ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂಕೇತದ ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕನಕನಾಳ ತಾಂಡಾದ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಜಿ.ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಿಲಾರಿ, ಮಾಳನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ವಿಠಲ ಖೈರಾವಕರ, ಗಣಪತಿ ನರಳೆ, ಪಾಡುರಂಗ ಬಿರಾದಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟೀಲ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನವತ್ರೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಖೋತ, ಮಾಳಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ರಾಮು ಮಾನೆ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಮಾನೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವ ಪೂಜಾರಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೀನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಜನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.