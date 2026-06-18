ಮನಗೂಳಿಯ 12 ಯುವಕರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ (ಅಗ್ನಿವೀರ) ಆಯ್ಕೆ

<p>ಮನಗೂಳಿ: ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿಯ 12 ಯುವಕರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ (ಅಗ್ನಿವೀರ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ (ಅಪ್ಪುಗೌಡ) ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಪಿಯು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೈನಿಕನ ಸೇವೆ ಅಮರವಾದದು. ದೇಶವಾಸಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶ್ವನಾಥಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಂತ್ರ ಸದಾ ಮೊಳಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಮಣೂರ ಅವರು ಯುವಕರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುನೀಲ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಸಂತೋಷ ಹಚಡದ, ಜಗದೀಶ ತಳೇವಾಡ, ವಿಕಾಸ ಹೂಗಾರ, ಆಕಾಶ ಕ್ಯಾತನ್ನವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ, ರಾಹುಲ್ ಗುಜ್ಜಣ್ಣವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ, ಸಾಗರ ಜಾಧವ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೂಗಾರ, ಬೀರೇಶ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೇಶ ದೊಡಮನಿ ಅವರನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪರಶುರಾಮ ರಾಠೋಡ, ಮುಖ್ಯಗುರು ಆರ್.ಕೆ. ಹನಗಂಡಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾಜಿ ಮೋರೆ, ವಿನೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಶೋಕ ಎಲೇರಿ, ರಾಜು ಮುತ್ತಪ್ಪನವರ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ, ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-26-1255126714</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>