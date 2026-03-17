ಮನಗೂಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

ಮನಗೂಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನಗೂಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯುತ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮನಗೂಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜು ₹64.65 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ, ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಮನಗೂಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುಗಮ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ.ಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಕಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜಿತ್ ಜಾನಕರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಜಪೂತ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪತ್ತಾರ, ಸಲಿಂ ಮಕಾನದಾರ, ಭಾಗ್ಯರಾಜ ಸೊನ್ನದ, ಮುಖಂಡರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೊಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಟಗೊಂಡ, ರಮೇಶ್ ತೊರವಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಯಮನಪ್ಪ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ, ಜಿ.ಪಂ ಎಇಇ ವಿಲಾಸ ರಾಠೋಡ, ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.