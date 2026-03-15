ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಾಬಾನಗರ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ

ತಿಕೋಟಾ: 'ಬಾಬಾನಗರ ಬಳಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನಗರ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತಿಕೋಟಾ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರೈತರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾರ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕೋಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರಾವರಿ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸಿ ಬಾಬಾನಗರ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹602 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ಡ್ಯಾಂ ಇದಾಗಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹೊಲಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಾಥ ಬಾಗಲಕೋಟ, 'ಬಾಬಾನಗರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೋಮದೇವರಹಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಗನು ಮಹಾರಾಜ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದು ಗೌಡನವರ, ಅರ್ಜುನ ರಾಠೋಡ, ರಾಮಲಿಂಗ ಮಸಳಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಮೆಡೆಗಾರ, ಆರ್. ಜಿ. ಯರನಾಳ, ಎಂ. ಎಸ್. ಲೋಣಿ, ಈರನಗೌಡ ರುದ್ರಗೌಡರ, ಡಿ. ಎಲ್. ಚವ್ಹಾಣ, ಯಾಕೂಬ ಜತ್ತಿ, ಭಾಗೀರಥಿ ತೇಲಿ, ಜಿ. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ಡಾ. ಮಹಿಶ್ಯಾಳೆ, ಗುದಗೆಣ್ಣವರ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.