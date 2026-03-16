ಸೂಫಿ ಸಂತರು ನಡೆದಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ

'ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಸೂಫಿ ಸಂತರು ನಡೆದಾಡಿದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅರಸರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಧರ್ಮಗುರು ತನ್ವೀರ್ ಪೀರಾ ಹಾಶ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸೋಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರಿಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆ.ಸಿ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಎಸ್. ಸಂಬಣ್ಣಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನ್ನಾನ್ ಮುಶ್ರಿಫ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಜ್ಜಾದೆ ಪೀರಾ ಮುಶ್ರಿಫ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಆಜಾದ್ ಪಟೇಲ್, ಎಸ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ, ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ, ಅಶ್ಪಾಕ್ ಮನಗೂಳಿ, ಚಾಂದಸಾಬ ಗಡಗಲಾವ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹೊರ್ತಿ, ರಫೀಕ್ ಟಪಾಲ್, ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಬೀಳಗಿ, ಶಕೀಲ ಸುತಾರ, ಜಮೀರ ಉಸ್ತಾದ, ಶಕೀಲ ಬಾಗಮಾರೆ, ಜಮೀರ್ ಭಕ್ಷಿ, ಶಬ್ಬೀರ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ದಿನೇಶ ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.