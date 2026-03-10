ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ: ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ಹೊರ್ತಿ:</strong> ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹3.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊರ್ತಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿ 37 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 21ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸುಮಾರು 58 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಝಳಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಭಾಗದ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ ಜಲಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಅಂತರ ಜಳಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಜನ, ಮತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಕವಲಗಿ, ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಸಣ್ಣಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಬಿ ಬಿ.ಗಡ್ಡದ, ಗುರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಇಂಡಿ, ಡಿ ಕೆ.ಖೇಡ, ಎಚ್ ಎಸ್.ಕೋರಡ್ಡಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಸಾವುಕಾರ, ಹೊರ್ತಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿಇಒ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು. ಬಿ ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆರ್. ಟಿ.ಪೂಜಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>