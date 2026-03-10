ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ: ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:20 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:20 IST
ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗಅಂದಾಜು ರೂ.3.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಹೊರ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವ್ಹಿ. ಪಾಟೀಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ದರು.
Vijayapura

