ಮೋದಿ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇಲ್ಲ, ಸಲ್ಲದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಮೋದಿಯವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅಗಾಧ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂದು ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂದಕವಠೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಸಿಂದಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ- ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ₹750 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ ಭರವಸೆಯೂ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯಪುರ ರೈಲುಮಾರ್ಗ ಡಬಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಪಿಕೇಶನ್ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಜ್ರಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ರೈಲು ಅಂಡರಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹14 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ₹8 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 40 ರೈಲುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂದಗಿ- ಇಂಡಿ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹2600 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸಿಪಿಡಬ್ಲೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆದೊರಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಸಿಪಿಡಬ್ಲೂ ಸಭೆ ನಡೆದಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಭೂಸನೂರ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಸ್ಥಾನಗಳೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಭೂಸನೂರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ಡಂಬಳ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈರಣ್ಣ ರಾವೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಂದಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಚಿದಾನಂದ ಚಲವಾದಿ,ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುದರಗೊಂಡ, ಸಿದ್ದು ಬುಳ್ಳಾ, ನೀಲಮ್ಮ ಯಡ್ರಾಮಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಚಳ್ಳಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮಾಗಣಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-26-1041105220</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>